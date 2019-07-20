В Якутске снова пропал памятник Карасю

Недавно в газете «Эхо столицы» прошла информация, что на мосту через озеро Талое установлен памятник Карасю. Это были интересно — так как после ремонта моста, скульптура якутского карася пропала.

Фотографии сделаны 20 июля 2019 года:

При подходе к мосту видно, что ремонтные работы еще не закончены.

Весной этого года мы писали, что возле моста образовалась опасная щель — можно было провалиться в нее или сломать ногу. После публикации — появилась заградительная лента, а теперь уже установлен забор.

В некоторых местах, декоротивные элементы моста поломаны.

Вид на озеро Талое — после отсыпки берега оно скорее всего превратиться по виду в широкий канал.

Памятника в центре моста нет. Даже не видно, что он был предусмотрен вообще после ремонта.

СПРАВКА:

Напомним, бронзовый памятник карасю весом 70 кг установили в 2012 году в день 380-летия столицы республики. Тогда он простоял менее суток. Злоумышленники вырвали фигуру и бросили рядом. Во второй раз карасю жестоким образом отбили плавники. В третий раз в 2016 году памятник исчез, но его быстро нашли. Сейчас памятник пропал снова.

Фото Михаила Гасанбалаева, 2016 год.

На другой стороне моста памятника тоже нет. Также, где установлен пандус — образовалась крупная щель.

Вот такие дела. Где в данный момент находится памятник Карасю загадка.