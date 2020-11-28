В Якутске снова плановые отключения энергоресурсов

Единая дежурно-диспетчерская служба города Якутска сообщает о плановых отключениях электроэнергии, воды и подачи газа в связи с ремонтными работами ресурсоснабжающих предприятий и организаций в понедельник, 30 ноября (указано плановое время выполнения работ). ЦРЭС — отключение электроэнергии: 09.00-16.00 — Сергеляхское шоссе 8, 9 км; 09.00-12.00 – ул. Винокурова 75 — 97/3, Вилюйский тр. 3км. 73 — 79, Бекетова 75 — 87, Сосновая 60 — 79/2; 09.00-12.00 – ул. Дружбы народов 1 — 15, Чочур-Муран 4 — 21, Солёная 2 – 16; 09.00-17.00 – ул. Кржижановского, мкр.Птицефабрика (ч/сектор), Беринга, Челюскина, Речников, 50 лет С.Армии, Сергеляхское ш. 7км., Покрышкина, Сырдык, Кислицына, СОТ Тундра (Хатынг-Юряхское ш.), Автострада 50 лет Октября, Жорницкого, Песчаная, переулок Бурнашова, Дальняя; 09.30-12.00 — Сергеляхское шоссе 12, 13 км., Билибина 2 — 70/1, Ильменская 35 — 94, Новокарьерная 43 — 45, Винокурова 49/1, Вилюйский тр. 5, 6 км., Три сосны 27 — 122/5; 09.30- 14.00 – ул. Притузова 6а; 09.30-14.00 – ул. Чайковского 1 — 69, Сафронова 28. ЯТЭЦ — отключение горячего водоснабжения: 09.00-10.30 – ул. Халтурина 2/1 (д/сад «Василек»); 09.00-12.00 — квартал 129: ул. П.Алексеева 3/1, д/с №10 «Туллукчаан», 5, 5/1, 5/2, 7, 7Г, 7/2, 11, 15/2, Орджоникидзе 4, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, Пояркова 13, 13/1, 15, 17/1, Курашова 28, 28/1, 30, 30/1, 30/5, 30/6, Толстого 20, квартал 54: Орджоникидзе 3, 3/1, 3/2, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, пр. Ленина 8, 10, Курашова 22; 09.30-11.30 — 202 корпус 12, 13, 14, 15, 16, 16/1. УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» — отключение газоснабжения: 08.00-17.00 – ул. Красильникова 9Г; 09.30-12.00 — квартал 43: ул. Дзержинского 41/1(школа №16), 41/2, 43, 43/2, 43/3, 45/1, 45/2, 47, 49, 49/1, 51, Халтурина 14/1, 14/3, 14, 14/4, 14/5 (Якутский колледж культуры), 16, 18, Строителей 3, 13/1 (физико-технический лицей), 5, 7, 9, 9/1, 11; 13.30-16.00 — 8 Марта 77, 79.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Якутск.рф

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