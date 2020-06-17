В Якутске сносят незаконные постройки

Муниципальные власти проводят работу по сносу незаконных построек на территории городского округа «город Якутск». В настоящее время запланирован снос десяти объектов самовольной постройки.

На днях Окружной администрацией совместно с Якутским межрайонным отделом по исполнению особо важных исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов России по РС(Я) снесены два объекта. Один из них одноэтажный объект «Шашлычная «У Гоги», расположенный на территории Строительного рынка по ул. Жорницкого, д. 31/1. Снос произведен силами лица, осуществившего самовольную постройку. Второй объект, расположенный на земельном участке вблизи МКД по ул. Петровского, д. 23/2, снесен силами Окружной администрации. Снос самовольной постройки осуществляется на основании решения суда либо решения Окружной администрации города Якутска согласно ч. 4 ст. 222 Гражданского кодекса РФ.

«В Окружной администрации постоянно ведется работа по объектам самовольного строительства, на сегодняшний день мы приступили к плановой работе по сносу. В 2020 году в городском бюджете на данные мероприятия предусмотрено 2 миллиона рублей. По городу Якутску в реестре объектов самовольного строительства числится 314 объектов. По ряду из них требуется судебное решение. Два объекта, которые уже снесены, имели решения Якутского городского суда Республики Саха (Якутия). Работа была организована совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов России по РС (Я)», — сообщил заместитель главы Евгений Григорьев.

Окружная администрация города Якутска напоминает, что строительство объекта капитального строительства без получения в установленном порядке разрешения на строительство влечет за собой наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн. рублей или административное приостановление их деятельности на срок до девяноста суток, в соответствии с ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ.