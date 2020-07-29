В Якутске сносят аварийное здание школы



В Якутске идет снос старого аварийного здания школы № 29. Проведение работ не повлияет на учебный процесс, так как сносу подлежит закрытый аварийный корпус 1967 года постройки, сообщило Управление образования города Якутска.

Все работы по сносу, которые проводит МКУ «Главстрой», должны завершиться до 1 сентября. После сноса здания начнется подготовка проекта пристроя, который должен появиться на данной территории.

«Имеется необходимость в появлении пристроя к МОБУ СОШ № 29, так как школ в центре города не хватает», — прокомментировал начальник Управления образования Алексей Семенов.





Напомним, в декабре 2012 года между Управлением образования Якутска и экспертной организацией ООО «Центр экспертизы и геоизысканий» был заключен договор на обследование технического состояния МОБУ «СОШ № 29». По результатам обследования техническое состояние здания образовательной организации было признано «аварийно-недопустимым», и дальнейшая эксплуатация школы в данном здании была приостановлена.



