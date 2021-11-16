В Якутске снесут очередное незаконное строение 🏚

Во дворе многоквартирного деревянного жилого дома в Якутске по ул. Дежнева, 87 /1 местный житель построил гараж на самовольно занятом земельном участке. Распоряжением главы города Якутска в апреле 2020 года принято решение о сносе этого гаража, на основании статьи 55.32 Градостроительного кодекса РФ, статьей 222 Гражданского кодекса РФ и на основании протокола комиссии по сносу самовольных построек на территории городского округа г. Якутск.

Сегодня работники Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры Окружной администрации, подрядная организация начали снос самовольной постройки. Собственник гаража не предоставил никаких правоустанавливающих документов на занимаемую землю и на возведенное строительство.

По информации главного специалиста отдела градостроительных разрешений и мониторинга застройки Иосифа Слепцова, после принятия решения о сносе данного объекта собственник после апреля 2020 года в течение 3 месяцев был обязан добровольно убрать гараж, но собственник не исполнил распоряжение Окружной администрации.

«Сегодня мы принудительно вскрыли ворота гаража. В течение дня собственник уберет все содержимое. Завтра подрядная организация полностью демонтирует самострой и освободит муниципальный земельный участок от незаконного строения», — прокомментировал Иосиф Слепцов.

Также он пояснил, что расходы, связанные с выполнением работ по сносу через суд будут взысканы с собственника.

Следует отметить, что самовольно построенные гаражи ограждают проезд к деревянным домам транспортных средств, в том числе пожарных машин, создавая угрозу безопасности жителей.