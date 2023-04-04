04.04.2023
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Погода
В Якутске снегопад будет сопровождать ветер
На большей части снег, в Усть-Майском, Амгинском, Чурапчинском, Томпонском, ночью в Алданском, Нерюнгринском районах местами сильный снег, ветер порывистый до 9-14 м/с, в Алданском, Нерюнгринском районах, на побережье Анабарского и Булунского, днем на юге Мирнинского, Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Жиганском районах порывы до 15-18 м/с, в Оленекском, на севере Мирнинского в течении суток порывы до 18-23 м/с, местами метели, температура ночью -10-15°, на северо-западе и севере -17-22°, на северо-востоке -23-28°, Колыме -30-35°, днем -3-8°, на западе -3,+2°, на севере -10-15°, на северо-западе -15-20°.
В Якутске снег, ветер ночью северо-восточный, днём западный 3-8 м/с. Температура ночью -12-14°, днем -4-6°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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