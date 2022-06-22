В Якутске служебная собака раскрыла кражу и убийство

В городе Якутске мужчина осужден к 12 годам лишения свободы за кражу и убийство, которое раскрыто в результате работы служебной собаки.

Прокуратура города Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство), п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

В суде установлено, что в ночь с 5 на 6 февраля 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из жилых домов на территории г. Якутска, в результате возникшего конфликта, нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и грудной клетке, после чего нанёс 2 удара в область груди кухонным ножом.

Для сокрытия совершённого особо тяжкого преступления подсудимый вывез труп пострадавшего на детских санях и оставил его на снегу на расстоянии 100 метров от места совершения преступления.

Подсудимый впоследствии установлен благодаря работе служебной собаки, которая привела сотрудников следственно-оперативной группы к его квартире, на пороге которой обнаружена кровь.

Кроме того, в суде установлено, что мужчина, обнаружив в январе 2022 года неподалёку от одного из магазинов города банковскую карту женщины, оснащённую чипом для бесконтактной оплаты, использовал её для оплаты продуктов питания на общую сумму более 6000 рублей.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован сторонами.