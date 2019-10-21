В Якутске следователи ищут маму малыша

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) по факту обнаружения в подъезде жилого дома полуторагодовалого ребенка.

Днем, 18 октября 2019 года, в правоохранительные органы поступило сообщение от жительницы дома, расположенного на улице Кочнева в городе Якутске. Женщина сообщила о том, что в подъезде дома находится маленький ребенок без сопровождения взрослых.

На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили полуторагодовалого мальчика, рядом с которым находились пакеты с вещами и продуктами питания. Ребенок одет по сезону, видимых повреждений не обнаружено.

По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка. Мальчик был доставлен в городской специализированный дом ребенка. Его осмотрели медработники, которые сообщили, что мальчик здоров, телесных повреждений не имеет.

Личность малыша установлена, на сообщения о его обнаружении откликнулась бабушка мальчика, проживающая за пределами республики. Следователи и сотрудники полиции продолжают поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка.

В рамках процессуальной проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.