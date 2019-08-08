В Якутске скоро открытие выставки!

12 августа 2019 года в 17.00 часов Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает Вас на торжественное открытие выставки «оТ -60 дО +40 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ» художника-живописца, члена Союза художников России Ирины Афанасьевны Мекумяновой.

Открытие выставки состоится в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание Комдрагметалла).

Необычное название выставки «оТ -60 дО +40 градусов по Цельсию» сразу говорит о том, что экспозиция посвящена Якутии. В Выставочном зале будут представлены живописные и графические работы Ирины Мекумяновой, рассказывающие о фольклоре и национальных особенностях северного края. В своем творчестве художник сознательно отходит от трехмерной моделировки предметов и пространства, прибегая к декоративному решению плоскости на изысканном мерцании холодных сине-голубых тонов. Мотивы, напоминающие древние наскальные рисунки, традиционные узоры и орнаменты, наполняют произведения автора красками якутской земли.

Произведения художника находятся в частных коллекциях США, Канады, Бельгии, Франции, Китая, Южной Кореи, Японии и Польши.

Выставка работает для всех посетителей с 13 по 30 августа 2019 года в Выставочном зале НХМ РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 12, 2 этаж (здание Комдрагметалла).

Справки по тел.: 33-52-79