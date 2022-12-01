01.12.2022
11:21
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Общество

В Якутске система распознавания лиц вышла из строя

В Якутске вышли из строя несколько умных видеокамер, умеющих определять в толпе лиц в розыске.

Ранее о таких камерах рассказывал замминистра инноваций Якутии Петр Николаев. По его словам, в этом году эти умные устройства сработали 300 раз, каждое такое сообщение отрабатывается с правоохранительными органами.

Как выяснилось, нескольким камерам требуется ремонт, а одно из устройств вовсе давно не работает.

Мэрию Якутска обязали заняться ремонтом камер видеонаблюдения.

Фото: пресс-службы
Источник: тгк Комсомольская правда-Якутия

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