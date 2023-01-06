В Якутске сильно похолодало

Синицы являются, можно сказать, “санитарами леса”. Уничтожая насекомых, они освобождают деревья и растения от вредителей. На западе, юго-востоке небольшой, на юго-западе днем умеренный снег, на остальной территории преимущественно без осадков, в центральной, северной части и на северо-востоке местами морозные туманы. Температура воздуха ночью -42-47°, на северо-востоке -45-50°, северо-западе, севере в низинах -50-55°, при снеге на юге -25-30° ,на юго-востоке, юго-западе

-34-39°, днем -40-45°, на северо-востоке, севере -47-52°, на юге -27-32°, юго-западе -20-25°. В Якутске небольшой снег, туман, ветер слабый. Температура ночью -42-44°, днем -41-43°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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