В Якутске школы ушли на дистанционку

В Якутске школы и учреждения допобразования, подведомственные министерству образования и науки республики, ушли на «дистант» с 25 сентября по 8 октября, сообщает ЯСИА.

Министерство образования и науки Якутии выпустило приказ о временной организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий. Это связано с осложнением ситуации по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями.

В приказе говорится: «…Государственным общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования Республики Саха (Якутия), расположенным на территории ГО «город Якутск», организовать образовательный процесс в 1-11 классах, в том числе деятельность кружков, секций, дополнительных занятий, мероприятий, с использованием дистанционных образовательных технологий с 25 сентября 2021 г. по 08 октября 2021 г.».