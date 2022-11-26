В Якутске школьники открыли свои бизнесы

Торгово-промышленная палата республики и СОШ №7 Якутска подвели итоги проекта «Предпринимательский класс». За два года школьники стали самозанятыми и открыли шесть бизнесов, передает Ассоциация гостеприимства региона.

Два года ученики при поддержке менторов и председателя ТПП Якутии Марины Богословской вникали в особенности бизнес-процессов, постигали основы предпринимательства, учились делать экономические расчеты и маркетинг. В предпринимательский класс набирали на конкурсной основе с разных школ города.

На этой неделе выпускники защитили свои проекты. Лучшим был признан стартап Сергея Гоголева «Служба ‘Mount’ — услуги по борьбе с насекомыми». Юному бизнесмену назначили премию в 30 тыс. рублей для развития проекта.

Также экспертами были отмечены проекты «SMM-оформление и продвижение магазина секонд-хенд» Эркэна Стрюкова, «Салон красоты ‘Caramel’» Полины Макаровой, «Интернет-магазин ‘Stay-cation shop’» Артема Николаева, «Вязание и продажа игрушек как способ заработка» Милены Неволиной, «Бизнес-план выращивания зелени» Алексея Керемясова.

Учащиеся вместе с аттестатом получат документ о профессиональном образовании.

Школьники отметили, что их вдохновили встречи с действующими предпринимателями города Вячеславом Решке, Николаем Макаровым, Линой Жирковой. Инициатором профильного класса выступила председатель управляющего совета школы, председатель комитета торговли, туризма и сервиса ТПП республики Татьяна Тымырова.