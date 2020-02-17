В Якутске школьника пырнули ножом

На данном этапе установлено, что вечером 4 февраля 2020 года 17-летний юноша на участке местности возле дома 9/1 по улице Кальвица города Якутска в ходе конфликта с ранее незнакомыми лицами на почве личных неприязненных отношений с применением предмета, используемого в качестве оружия, нанес два удара ножом по телу 17-летнего школьника.

Потерпевший был доставлен в медучреждение, где находится по настоящее время. Медики оказывают ему необходимую помощь. Родственники пострадавшего юноши обратились в полицию, и 5 февраля старшим следователем МУ МВД России «Якутское» было возбуждено уголовное дело.

13 февраля материалы уголовного дела приняты к производству следователем Следственного комитета, и в тот же день к следователю с явкой с повинной обратился юноша, который сообщил о том, что нанес ранение потерпевшему. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Так, подтвердилась информация о том, что ранее возник конфликт между группами подростков в ходе спортивных состязаний, после которых произошла драка и причинение ножевого ранения.

Распространяемая отдельными пользователями сети Интернет информация о межнациональном конфликте не соответствует действительности. СУ СК РФ по РС(Я) просит не доверять непроверенным сведениям.

Расследование продолжается.