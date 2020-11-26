В Якутске школьник стал подозреваемым

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» из магазина спортивных товаров, который расположен в одном из торговых центров города, поступило сообщение о краже спортивной одежды.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого. Им оказался старшеклассник одной из городских школ

Установлено, что подросток зашел в магазин спортивных товаров, выбрал джемпер стоимостью 3000 рублей и зашел вместе с ним в примерочную. Там, сняв с джемпера противокражный магнит, он надел его, а сверху накинул свою верхнюю одежду и покинул магазин.

В ходе обыска похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Уважаемые родители и иные законные представители несовершеннолетних, также сами несовершеннолетние, сотрудники полиции напоминают вам, что по совершению ряда преступлений, в число которых входит и совершение кражи, к уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие 14-летнего возраста.