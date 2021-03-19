В Якутске школьник попал под колеса Прадо

18 марта при медицинской сверке выявлен факт обращения в медицинское учреждение несовершеннолетнего пешехода. Предварительно установлено, что около 19 часов вечера 57-летний водитель управляя автомобилем «Тойота Ленд Круизер Прадо» совершил наезд на 13-летнего школьника, который перебегал проезжую часть ул. Курашова в неустановленном месте. В результате происшествия несовершеннолетний получил ушиб, назначено лечение. По факту ДТП проводится административное расследование.

Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

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