19.03.2021
15:17
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Происшествия

В Якутске школьник попал под колеса Прадо

18 марта при медицинской сверке выявлен факт обращения в медицинское учреждение несовершеннолетнего пешехода. 

Предварительно установлено, что  около 19 часов вечера  57-летний водитель управляя автомобилем «Тойота Ленд Круизер Прадо» совершил наезд на 13-летнего школьника, который перебегал проезжую часть ул. Курашова в неустановленном месте.

В результате происшествия  несовершеннолетний получил ушиб, назначено лечение. По факту ДТП проводится административное расследование.

         

Фото: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
Источник: Группа пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»
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