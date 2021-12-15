В Якутске школьник попал под колеса автомобиля

14 декабря около 15.00 ч. на ул. Жорницкого в г. Якутске под колеса автомашины «Тойота Спассио» угодил 14-летний школьник, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

По словам водителя, он ехал со скоростью около 20-30 км/ч, заметил у обочины группу подростков, один из которых неожиданно побежал через дорогу. Благодаря тому, что скорость машины была небольшой и водитель успел нажать на педаль тормоза, серьезных трав школьнику удалось избежать: медики диагностировали у него ушиб коленного сустава и назначили амбулаторное лечение.

К сожалению, далеко не всегда такие ситуации оканчиваются также относительно благополучно. Так, за 11 месяцев т.г. на дорогах республики зарегистрировано 89 ДТП с участием детей, в результате 3 ребенка погибли и 99 — получили травмы различной степени тяжести. Треть всех пострадавших — дети пешеходы, причем в текущем году рост автоаварий с участием несовершеннолетних пешеходов составил 32 %.

Как пояснила мать пострадавшего подростка, ее сын знаком с Правилами дорожного движения и обычно переходит проезжую часть по пешеходному переходу. Однако в этот раз он был не один, а вместе с друзьями, которые, по словам родительницы, и отвлекли отпрыска от правильного поведения на дороге.

Школьники приступили к учебном занятии в очном формате, а значит, частота передвижений пешеходов данной категории возросла в разы по сравнению с периодом дистанционного обучения. Родителям и педагогам необходимо напоминать детям об основных правилах безопасного поведения на дороге, возможных рисках и опасностях, а также последствиях несоблюдения ПДД и возможных автопроисшествий. С учетом погодных условий следует обеспечить ребенка световозвращающими элементами на одежде, обуви, рюкзаках: это поможет повысить видимость в темное время суток и в условиях тумана.

Водителям транспортным средств следует повысить внимательность и осторожность в пути, особенно при проезде перекрестков и зон расположения пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, вблизи образовательных учреждений, словом там, где могут появиться пешеходы, в том числе – дети.