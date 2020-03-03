В Якутске школьник получил тяжелые травмы в ДТП

2 марта около 14 часов на ул. Петровского 11-летний школьник попал под машину. В ходе проверки по данному факту было установлено, что водитель 1992 г. р., управляя автомобилем «Тойота Краун», совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Со слов водителя, ребенок выбежал на проезжую часть неожиданно, водитель затормозил, пытаясь избежать наезда, но на скользкой дороге транспортное средство не остановилось сразу- его вынесло на встречную полосу движения, где и произошел наезд.

В результате ДТП мальчик получил серьезную травму головы и был госпитализирован. Вечером ребенка из нейрохирургического отделения перевели в реанимацию.

Участок дороги в районе магазина «Славяне» на ул. Петровского фигурирует в сводке ДТП не в первый раз: здесь нельзя переходить проезжую часть, так как пешеходный переход расположен чуть дальше – на перекрестке, но между тем жители близлежащих домов (кстати, нередко держа за руку детей) упорно штурмуют проезжую часть именно в этом месте, то есть там, где им удобно. На взрослых смотрят и дети, которые, не задумываясь об опасности, смело шагают на проезжую часть по той же «тропе». Между тем, улица Петровского – одна из самых оживленных в Якутске, здесь всегда много транспорта. Оборудование нерегулируемого пешеходного перехода на данном участке невозможно, в связи с тем, что дорога многополосная, да и в зоне видимости имеется регулируемый пешеходный переход. Сэкономленные минуты и секунды порой оборачиваются трагедиями…

Госавтоинспекцией будет выдано предписание «Службе городского хозяйства» г. Якутска на установку отсутствующей секции пешеходного ограждения на данном участке. Кроме того, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирован ремонт улицы Петровского, в ходе которого будет учтена установка обновленных пешеходных ограждений с учетом особенностей организации движения на данной улице, в том числе- на данном участке.

С каждым днем градусник термометра поднимается все выше, и ребятня, засидевшаяся за зиму в душных квартирах, рвется на улицу, на свежий воздух. Как следствие – возрастает число дорожных происшествий с несовершеннолетними. Чтобы уберечь ребенка от беды на дороге, в первую очередь, именно родителям необходимо регулярно проводить с ребенком беседы о необходимости соблюдения ПДД, мерах предосторожности при переходе проезжей части (не отвлекаться на телефон, снять наушники, смотреть по сторонам, переходить пешком, а не бегом и т.д.).

Взрослым также не помешает знать, где и как проводят досуг их дети: категорическим «табу» должно стать катание с несанкционированных горок, игры там, где могут появиться машины, катание на велосипедах по проезжей части и в местах движения транспортных средств. Ребенку необходимо внушать, что спешка даже на самый увлекательный кружок, к другу, в кино не стоят его здоровья, а тем более жизни. И взрослые, и дети должны понимать, что жизнь – это самое ценное, что у нас есть, и нельзя подвергать это ценное бессмысленному риску, опасности, даже самой мизерной, если этого можно избежать.