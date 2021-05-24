В Якутске школьник из-за плохой оценки не вернулся домой

SakhaLife.ru.

В Якутске закрыты четыре розыскных дела.

Не смог справиться с контрольной работой и, испугавшись реакции родителей, не пришел домой девятиклассник одной из городских школ.

К счастью, с подростком ничего плохого не произошло. Ночь он провел в подъезде.

А вот 43-летний житель Якутска сообщил полицейским, что в поддержке семьи не нуждается и наотрез отказался возвращаться домой. Мужчина злоупотребляет алкоголем и беспокойство членов семьи не воспринимает адекватно.

Его ровесник также был в розыске по заявлению пожилой матери. Мужчина сам явился домой. На следующий день он пришел в городское управление полиции в сопровождении матери. По просьбе пожилой женщины оперативники провели с ним профилактическую беседу.

Установлено местонахождение и 57-летней женщины, которая распивала спиртные напитки в то время, когда ее разыскивали дети.