08.06.2021
17:20
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Происшествия
В Якутске шестилетнего мальчика сбила машина
1 июня около 21:30 часов 45-летний водитель УАЗ 128811 во дворе дома №21/1 по ул. Петровского совершил наезд на велосипедиста – 6-летнего мальчика.
Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела и увезла ребенка в детское медучреждение, где врачами поставлен диагноз «ушиб мягких тканей левого коленного сустава», назначено амбулаторное лечение.
В ходе проверки установлено, что мать ребенка в момент ДТП находилась дома. Водитель «УАЗ» имеет более 20 лет стажа вождения и имеет водительское удостоверение по категории «В,В1,С,С1,М». К административной ответственности привлекался в течение года 2 раза по ст.12.37 КоАП РФ. Алкогольное опьянение не выявлено.
По факту проводится проверка.
Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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