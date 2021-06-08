08.06.2021
17:20
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Происшествия

В Якутске шестилетнего мальчика сбила машина

1 июня  около 21:30 часов 45-летний водитель УАЗ 128811 во дворе дома №21/1 по ул. Петровского совершил наезд на велосипедиста – 6-летнего мальчика.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела и увезла ребенка  в детское медучреждение, где врачами поставлен диагноз «ушиб мягких тканей левого коленного сустава», назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что мать ребенка в момент ДТП находилась дома. Водитель «УАЗ» имеет более 20 лет стажа вождения и имеет  водительское удостоверение по категории «В,В1,С,С1,М».  К административной ответственности привлекался в течение года 2 раза по ст.12.37 КоАП РФ. Алкогольное опьянение не выявлено.

По факту проводится проверка.    

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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