В Якутске сгорели 6 гаражей в кооперативе

Возгорание в кооперативных гаражах произошло в столице республики сегодня, 10 июня, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону. Пожар случился по улице Луговая, где расположены 30 гаражных боксов. «В результате пожара огнем частично повреждены шесть боксов, автомобиль ″Тойота Харриер″ и кровля гаражей на общей площади 120 квадратных метров», – говорится в сообщении. Спасены 24 бокса. Предполагаемая причина пожара возгорания – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

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