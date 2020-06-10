10.06.2020
17:07
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Происшествия

В Якутске сгорели 6 гаражей в кооперативе

Возгорание в кооперативных гаражах произошло в столице республики сегодня, 10 июня, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.

Пожар случился по улице Луговая, где расположены 30 гаражных боксов.

«В результате пожара огнем частично повреждены шесть боксов, автомобиль ″Тойота Харриер″ и кровля гаражей на общей площади 120 квадратных метров», – говорится в сообщении. Спасены 24 бокса. Предполагаемая причина пожара возгорания – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://yk24.ru/index/proisshestviya/krupnyij-pozhar-proizoshel-v-garazhnom-kooperative-v-yakutske
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