В Якутске сгорела иномарка, пожар чуть не перекинулся на 2-этажку

5 декабря 2022 г. в 21.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Mazda Demio» на улице Широких-Полянского г. Якутска. Через 6 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия был виден черный дым. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля на площади 3 кв.м. Спасен рядом стоящий 2-хэтажный жилой дом. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки в автомобиле. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.