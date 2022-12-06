06.12.2022
19:33
332

Происшествия

В Якутске сгорела иномарка, пожар чуть не перекинулся на 2-этажку

5 декабря 2022 г. в 21.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Mazda Demio» на улице Широких-Полянского г. Якутска. Через 6 минут к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия был виден черный дым. В результате пожара огнем поврежден салон автомобиля на площади 3 кв.м. Спасен рядом стоящий 2-хэтажный жилой дом. Причина пожара — короткое замыкание электропроводки в автомобиле. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх