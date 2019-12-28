В Якутске сгорела двухэтажная сауна

28 декабря 2019 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

27 декабря 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора по улице Андрианова в Оймяконском районе п.Усть-Нера. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

27 декабря 2019 г. в 01.23 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный магазин по улице Уваровского в с.Жиганск Жиганского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения здание горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 35 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

27 декабря 2019 г. в 07.12 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит нежилой дом, принадлежащий ПАО «Энергосбыт», по улице Петранкиных в г.Среднеколымск Среднеколымского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым из окна. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 6 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасен дом.

27 декабря 2019 г. в 08.10 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Пятилетки в с.Томтор Оймяконского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения шел дым. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 4 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

27 декабря 2019 г. в 09.23 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в производственной базе в пер.Базовый г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним ничего не было видно. В результате пожара огнем повреждена стена в газовой котельной на площади 1 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасена котельная.

27 декабря 2019 г. в 12.14 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автобус марки «Хюндай» на улице Ю.Якутская в г.Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения автобус горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автобуса на площади 0.5 кв.м.. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

27 декабря 2019 г. в 13.57 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит двухэтажная сауна на улице Курнатовского в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено здание по всей площади. Общая площадь 150 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

27 декабря 2019 г. в 15.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль марки «Тойота-Гая» на улице Октябрьская в с.Сунтар Сунтарского района. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 1,5 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

27 декабря 2019 г. в 18.27 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Заречная в с.Хоробул Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 6 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Ущерб устанавливается. Спасен гараж.

27 декабря 2019 г. в 19.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на улице Парковая в п.Маган ГО «г.Якутск». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 0,5 кв.м. Причина, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается. Спасен гараж.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!