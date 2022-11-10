10.11.2022
15:47
925
Происшествия
В Якутске сгорел магазин
В Якутске 10 ноября в 03:23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в продуктовом магазине «Шоколадник» на улице Ойунского. Через две минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из-под кровли шел дым.
В результате пожара огнем поврежден магазин изнутри по всей площади: 35 кв.м.
«Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 16 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда», — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.
Фото: из архива ГУ МЧС России по РС (Я)
Источник: пресс-служба ГУ МЧС России по РС (Я)
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