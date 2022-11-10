В Якутске сгорел магазин

В Якутске 10 ноября в 03:23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в продуктовом магазине «Шоколадник» на улице Ойунского. Через две минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия из-под кровли шел дым.

В результате пожара огнем поврежден магазин изнутри по всей площади: 35 кв.м.

«Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 16 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда», — сообщает пресс-служба МЧС Якутии.