В Якутске сгорел коттедж

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

02 марта 2020 г. в 23.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре на ул Молодежная в мкр. Кангалассы г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, горел мусор у гаража. В результате пожара огнем поврежден мусор на площади 0,5 кв.м. Причина, виновное лицо устанавливаются.

03 марта 2020 г. в 02.16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 5-ти этажном жилом доме на ул. Карла Маркса в г. Нерюнгри. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через восемь минут, горела стеновая панель и дверная коробка во втором подъезде. В результате пожара огнем повреждена стеновая панель и деревянная конструкция дверной коробки на площади 0,5 кв.м. Ликвидировано до прибытия пожарных подразделений. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 марта 2020 г. в 13.39 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме на ул. Пекарского в г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждена кровля и 2-й этаж по всей площади, общая площадь пожара составила 180 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 марта 2020 г. в 14.17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже с автомобилем на ул. Автодорожная в г. Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через восемь минут, из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри гаража на площади 1 кв.м. Гараж и автомобиль спасены. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

03 марта 2020 г. в 19.09 в Главное управление МЧС России по Республике (Саха Якутия) поступила информация о пожаре в котельной с. Сасылакан, Усть- Алданского района, по ул. Портнягина. На момент прибытия добровольной пожарной команды села горело чердачное помещение здания. К месту вызова оперативно выдвинулись подразделения республиканской пожарной охраны, под руководством начальника гарнизона. В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших, пострадавших нет. В результате пожара огнем повреждена кровля здания на общей площади 1 кв.м. На месте работает дознаватель МЧС России. Предположительно причина пожара короткое замыкание эл. проводки. Виновное лицо, ущерб устанавливается. Спасена котельная. Оборудование котельной не пострадало. Теплоноситель не сливался.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!