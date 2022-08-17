17.08.2022
19:19
314
Происшествия
В Якутске сгорел частный дом по ул.Кольцевой
17 августа в 11:43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Кольцевая в г. Якутске. В считанные минуты на место вызова прибыли огнеборцы. На момент прибытия первого пожарного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден второй этаж жилого дома полностью и частично первый этаж на общей площади 40 кв.м. Причина пожара – короткое замыкание электроприбора. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 16 человек личного состава и 3 единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)
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