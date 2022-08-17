В Якутске сгорел частный дом по ул.Кольцевой

17 августа в 11:43 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Кольцевая в г. Якутске. В считанные минуты на место вызова прибыли огнеборцы. На момент прибытия первого пожарного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден второй этаж жилого дома полностью и частично первый этаж на общей площади 40 кв.м. Причина пожара – короткое замыкание электроприбора. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 16 человек личного состава и 3 единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона.