12.10.2022
22:37
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Происшествия

В Якутске сгорел частный дом на Сергеляхе

12 октября в 02:38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в переулке Зои Космодемьянской в г. Якутск. На момент прибытия огнеборцев из строения шел дым. В результате пожара дом поврежден огнем на площади 40 кв.м. Пострадавших нет. Причина – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 18 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

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