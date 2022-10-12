В Якутске сгорел частный дом на Сергеляхе

12 октября в 02:38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в переулке Зои Космодемьянской в г. Якутск. На момент прибытия огнеборцев из строения шел дым. В результате пожара дом поврежден огнем на площади 40 кв.м. Пострадавших нет. Причина – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 18 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники Якутского пожарно-спасательного отряда.