В Якутске сгорел автомобиль. Виновник – хозяйка

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

02 марта 2019 г. в 02.57 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бытовом строении на улице Тарабукина в городе Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение внутри по всей площади. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 18 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

02 марта 2019 г. в 13.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 4-хквартирный расселенный дом на улице Новая в селе Юнкюрь Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горела одна квартира. В результате пожара огнем повреждены веранды и кровля одной квартиры на площади 60 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

02 марта 2019 г. в 16.36 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном частном доме на улице Добровольского в городе Ленске Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через пять минут было сильное задымление. В результате пожара огнем повреждено подвальное помещение на площади 35 кв.м. Спасен жилой дом. Причина предположительно несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательного прибора. Виновник хозяин. Ущерб устанавливается.

02 марта 2019 г. в 19.13 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Тойота-Фунгарго» на улице Мелиораторов в городе Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем повреждены салон автомобиля и отсек двигателя на площади 2 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновник — хозяйка. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!