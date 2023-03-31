31.03.2023
18:32
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Происшествия

В Якутске сгорел 2-этажный дом

31 марта в 02:17 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном частном доме на ул. Чепалова в г. Якутск. Через 3 минуты к месту вызова прибыли огнеборцы. На момент их прибытия строение горело открытым огнем.

В результате пожара повреждены стены, потолочное перекрытие, кровля пристроенной кухни и мебель на площади 30 кв.м., а также кровля пристроенного гаража на площади 10 кв.м. Благодаря оперативным действиям огнеборцев частный дом и гараж удалось спасти.

Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в гараже, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 29 человек личного состава и 7 единиц техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по Якутии

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