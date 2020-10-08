В Якутске сформирован новый подход к устройству выгребных ям

Глава города Якутска Сардана Авксентьева сегодня, 8 октября проверила санитарное состояние неблагоустроенного жилого сектора, в которых устроены новые выгребные ямы для жидких бытовых отходов и санитарные точки для сбора твердых коммунальных отходов. В объезде приняли участие руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов, работники предприятия «Жилкомсервис», управляющей компании «Юнион».

По словам представителей подрядчика ООО УК «Юнион», после устройства выгребных ям, санитарных точек для ТКО санитарное состояние неблагоустроенной части города заметно улучшилось, но поддержание чистоты в основном зависит от самих жителей.

Руководитель МКУ «СЭГХ» Айаал Егинов проинформировал, что в этом году предприятие применило иной подход к устройству выгребных ям, что позволило оптимизировать работу.

«Если в прошлом году к устройству каждой выгребной ямы подходили точечно и индивидуально, то в этом году решили применить метод серийности. Таким образом значительно сократили расходы», — отметил Айаал Егинов. Так, в 2019 году на устройство 45 ям было израсходовано примерно 7 млн рублей. В этом году на строительство 78 выгребных ям потратят чуть больше 9 млн рублей.

По данным МКУ «СЭГХ», в 2018 году в Автодорожном, Сайсарском, Строительном округах сделано 11 выгребных ям, в 2019 году – 45 ям в Промышленном, Сайсарском, Строительном, Центральном округах. В этом году, по состоянию на 14 сентября, в Автодорожном, Промышленном, Сайсарском, Строительном, Центральном округах обустроено 18 ям. Всего до конца 2020 года запланировано устройство 78 выгребных ям в Автодорожном, Гагаринском, Губинском, Октябрьском, Промышленном, Сайсарском, Строительном, Центральном округах.

Одна из новых выгребных ям построена в 17 квартале г. Якутска по ул. Пионерская, 39. Как рассказал руководитель Строительного округа Савва Михайлов, с жителями квартала проведена разъяснительная работа по разделению сухого мусора и жидких отходов, о надлежащем использовании выгребных ям.

«В итоге общее санитарное состояние данной территории стало удовлетворительным, по сравнению с прошлыми годами», — отметил Савва Михайлов.

В ходе объезда глава города проверила ход строительства выгребных ям по улице Богдана Чижика, 33/1, Пионерская, 39, Широких-Полянского, 11/2, Дежнева, 77. Сардана Авксентьева поручила ускорить темп работ, а заказчику МКУ «СЭГХ» усилить контроль их проведения.

Глава также поручила упорядочить гаражи, расположенные недалеко от Пионерской, 39, провести работу по засыпке рвов, разровнять прилегающие к выгребным ямам территории и обеспечить бесперебойную откачку ЖБО из этих ям.