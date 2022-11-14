14.11.2022
12:00
119
Якутск
В Якутске семьям участников СВО заготовили и доставили лед
В эти выходные работники администрации села Пригородный совместно с представителями Министерства финансов Якутии заготовили и доставили лёд 3 семьям мобилизованных горожан, участвующих в специальной военной операции.
Как сообщил руководитель администрации села Иван НЕГНЮРОВ, каждой семье заготовлено и доставлено по 3-4 кубометра льда на зиму.
Администрация села Пригородный благодарит за помощь первого заместителя министра финансов Республики Саха (Якутия) Ивана Алексеева.
Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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