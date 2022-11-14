14.11.2022
12:00
119

Якутск

В Якутске семьям участников СВО заготовили и доставили лед

В эти выходные работники администрации села Пригородный совместно с представителями Министерства финансов Якутии заготовили и доставили лёд 3 семьям мобилизованных горожан, участвующих в специальной военной операции.

Как сообщил руководитель администрации села Иван НЕГНЮРОВ, каждой семье заготовлено и доставлено по 3-4 кубометра льда на зиму.

Администрация села Пригородный благодарит за помощь первого заместителя министра финансов Республики Саха (Якутия) Ивана Алексеева.

Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх