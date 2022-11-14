В Якутске семьям участников СВО заготовили и доставили лед

В эти выходные работники администрации села Пригородный совместно с представителями Министерства финансов Якутии заготовили и доставили лёд 3 семьям мобилизованных горожан, участвующих в специальной военной операции. Как сообщил руководитель администрации села Иван НЕГНЮРОВ, каждой семье заготовлено и доставлено по 3-4 кубометра льда на зиму. Администрация села Пригородный благодарит за помощь первого заместителя министра финансов Республики Саха (Якутия) Ивана Алексеева.

Фото: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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