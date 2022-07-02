В Якутске сегодня во время марафона ограничат движение транспорта

Сегодня во время забега SINET TEAM YAKUTSK MARATHON будет временно ограничено движение транспорта, сообщает тгк Эхо столицы



2 июля с 22:30 до 05:00 3 июля 2022 года будет ограничено движение транспортных средств:

по улице Лермонтова на участке от улицы Пушкина до улицы Петровского,

по Вилюйскому тракту на участке от улицы Лермонтова до кольцевой развязки с улицей Билибина,

по Окружному шоссе на участке от кольцевой развязки с Вилюйского тракта до кольцевой развязки с улицей Дзержинского,

по Автостраде 50 лет Октября на участке от кольцевой развязки с Окружным шоссе до улицы Можайского. Смотрите карту забега в прикрепленной картинке