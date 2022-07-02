02.07.2022
11:55
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Якутск
В Якутске сегодня во время марафона ограничат движение транспорта
Сегодня во время забега SINET TEAM YAKUTSK MARATHON будет временно ограничено движение транспорта, сообщает тгк Эхо столицы
2 июля с 22:30 до 05:00 3 июля 2022 года будет ограничено движение транспортных средств:
по улице Лермонтова на участке от улицы Пушкина до улицы Петровского,
по Вилюйскому тракту на участке от улицы Лермонтова до кольцевой развязки с улицей Билибина,
по Окружному шоссе на участке от кольцевой развязки с Вилюйского тракта до кольцевой развязки с улицей Дзержинского,
по Автостраде 50 лет Октября на участке от кольцевой развязки с Окружным шоссе до улицы Можайского. Смотрите карту забега в прикрепленной картинке
Фото: тгк Эхо столицы
Источник: тгк Эхо столицы
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