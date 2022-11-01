01.11.2022
20:38
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Происшествия

В Якутске собака напала на ребенка — наложено 12 швов 😱

Сегодня в 15.00 час. возле дома по ул.Жорницкого, 7/11а собака напала на 6-летнего мальчика — укусила его за голову. Собака напала сзади. На ребёнка наложили 12 швов, сообщает тгк КримЯкутия.

Фото: тгк КримЯкутия
Источник: тгк кримЯкутия
Один комментарий на «В Якутске собака напала на ребенка — наложено 12 швов 😱»
  1. Роман 01.11.2022 22:05

    Пусть оплачивают лечение защитники хищников

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