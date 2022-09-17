17.09.2022
15:33
93
Общество
В Якутске сегодня прошел профсоюзный велопробег
Сегодня жители Якутска с утра наблюдали за велопробегом. Как выяснилось, это был профсоюзный велопробег, посвященном 100-летию ЯАССР.
Пробег длился около 3 часов, участие приняли порядка 60 человек. Колонны велосипедистов проехали по центральным улицам города, и финишировали на Зеленом лугу, где участники велопробега очистили территорию от мусора. Было собрано более 100 мешков мусора
Велопробег проводится уже несколько лет подряд и ежегодно собирает большое число активистов. Фото тгк Минпред Якутии. Видео Sakhalife
Фото: Sakhalife
Источник: Тгк Минпред Якутии
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