17.09.2022
15:33
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Общество

В Якутске сегодня прошел профсоюзный велопробег

Сегодня жители Якутска с утра наблюдали за велопробегом. Как выяснилось, это был профсоюзный велопробег, посвященном 100-летию ЯАССР.

Пробег длился около 3 часов, участие приняли порядка 60 человек. Колонны велосипедистов проехали по центральным улицам города, и финишировали на Зеленом лугу, где участники велопробега очистили территорию от мусора. Было собрано более 100 мешков мусора

Велопробег проводится уже несколько лет подряд и ежегодно собирает большое число активистов. Фото тгк Минпред Якутии. Видео Sakhalife

Фото: Sakhalife
Источник: Тгк Минпред Якутии

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