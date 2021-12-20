20.12.2021
08:42
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Погода

В Якутске сегодня объявлен актированный день

Актированный день для 1-5 классов объявили в Якутске Школьные уроки приостановили для учащихся 1-5 классов в столице республики сегодня, 20 декабря.
По данным ЯУГМС на 06.00 по якутскому времени, температура воздуха составляет -44 градуса, ветер 1 м/с. «День актированный для обучающихся с 1-5 классы», — сообщили в управлении образования города.

Фото: Марии Васильевой, ЯСИА
Источник: Балабкина Breif
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