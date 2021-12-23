В Якутске сегодня не учатся 1-8 классы — актированный день

В Якутске в 6 утра 23 декабря, по данным ЯУГМС, температура наружного воздуха составила -48, ветра нет. Для учащихся с 1 по 8 классы объявлен актированный день. Актированный день объявляется на весь день, независимо от смены. Учебный процесс будет проходить в дистанционном формате.

Прогноз погоды на текущий день 23 декабря в г. Якутске:

Преимущественно без осадков, туман, ветер западный 1-3 м/с, температура воздуха -41-43°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 24-25 декабря 2021 г.

На большей части территории Якутии пройдет небольшой снег, на побережье местами порывистый ветер до 9-14 м/с, на западе умеренный ветер 3-8 м/с, поземки. Температура воздуха ночью -38-43, в центральных районах, на юге -43-48°, на северо-востоке -48-53°, днем -32-37°, местами -38-43°, в низинах -46-51°. На западе, северо-западе, по нижней Лене, на севере при снеге и ветре, температура воздуха ночью и днем -23-28°, при прояснении -33-38°, 25 декабря днем на юго-западе -15-20°.