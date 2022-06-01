01.06.2022
21:03
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Якутск

В Якутске сегодня концерт Хабиба: Триумф переполнен

В Триумфе сегодня вечером собрались сотни детей на концерте Хабиба. Тот случай, когда дети привели родителей на концерт популярного тиктокера, сообщает тгк Yakytsk News

Фото: тгк Sakhaday
Источник: тгк Yakytsk News

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