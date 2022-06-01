В Якутске сегодня концерт Хабиба: Триумф переполнен

В Триумфе сегодня вечером собрались сотни детей на концерте Хабиба. Тот случай, когда дети привели родителей на концерт популярного тиктокера, сообщает тгк Yakytsk News

Фото: тгк Sakhaday Источник: тгк Yakytsk News

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх