В Якутске сегодня из-за мороза не учатся 9 и 11 классы

Сегодня, 17.12.2022г., в связи с неблагоприятным прогнозом погоды объявлен актированный день для 9 и 11 классов, сообщает управление образования Якутска

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Фото: Архив Sakhalife Источник: тгк Управление образования Якутска

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