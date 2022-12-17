17.12.2022
09:38
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Якутск
В Якутске сегодня из-за мороза не учатся 9 и 11 классы
Сегодня, 17.12.2022г., в связи с неблагоприятным прогнозом погоды объявлен актированный день для 9 и 11 классов, сообщает управление образования Якутска
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В Г.ЯКУТСКЕ на 06 часов: ОГМС ЯКУТСК (р-н Гимеин)-44°C АМЦ ЯКУТСК (р-н Аэропорт)-48°C. Ветер: 1 м/с
Фото: Архив Sakhalife
Источник: тгк Управление образования Якутска
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