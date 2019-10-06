В Якутске сбит пешеход

5 октября около 19 ч. 30 мин. в г. Якутске водитель 1973 г. р., управляя автомашиной Мицубиси Аутлендер, следуя по улице Дежнева в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 50-летнего пешехода. В результате мужчина получил травму головы и позвоночника. Пешеход госпитализирован в республиканскую больницу.

Оба участника ДТП были трезвы. Стаж водителя — с 1994 года, за последний год к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Со слов автомобилиста, пешеход выбежал на проезжую часть неожиданно, из-за чего водитель не успел сразу затормозить. Пешеход же утверждает, что вышел на проезжую часть, убедившись, что другие водители его пропускают. Неожиданно он почувствовал боль от удара и упал.

Дорожное полотно в месте происшествия – асфальтированное, сухое, без видимых повреждений, освещение на данном участке дороги имеется.

Поздняя осень, по статистике, — один из наиболее аварийных периодов, связанный с ростом наездов на пешеходов: световой день значительно укорачивается, видимость снижается, при этом, к сожалению, пока еще не стало привычной практикой использование пешеходами световозвращателей.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует в темное время суток пешеходам для повышения видимости использовать световозвращающие элементы, аксессуары, нашивки и т.д. Причем это необходимо не только на загородных дорогах, как предписано ПДД, но и в населенных пунктах: большинство наездов на пеших участников движения происходит именно здесь. Световозвращатели в свете фар заметны за десятки метров, увидев пешехода издалека, водитель имеет возможность принять меры для того, чтобы снизить скорость или остановиться, а, значит, избежать трагедии.