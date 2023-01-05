В Якутске сбили пешеходов

5 января около 13 часов дня, в дежурную группу поступило сообщение о том что, возле дома №22 по улице Ярославского, 35-летний водитель автомашины марки «Тойота Премио» совершил наезд на двух пешеходов.

В результате ДТП пострадала девочка 11 лет с предварительным диагнозом перелом правой ноги.

Из объяснения водителя следует что, 5 января в 13 часов дня следуя по улице Ярославского, в сторону проспекта Ленина из-за сильного тумана не увидел двоих пешеходов которые переходили в неположенном месте, в следствии чего не успел затормозить транспортное средство и в итоге совершил наезд.

35 летний водитель имеет водительское удостоверение, стаж вождения — 8 лет. По результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения результат отрицательный. За текущий год нарушений по ПДД не имеет.

По факту ДТП проводится административное расследование.

Уважаемые родители!

Помните, жизнь и здоровье Ваших детей в Ваших руках. Травмы, полученные детьми в ДТП относятся к наиболее тяжелым. Это: черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга, разрывы и повреждения внутренних органов, переломы костей. Дети становятся инвалидами.

ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря пример с Вас – родителей, других взрослых. Пусть Ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей. Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев на дорогах! Ещё раз напоминаем всем родителям, имеющим несовершеннолетних детей, о необходимости обучения их умению обеспечивать свою безопасность на дороге и беречь свою жизнь. Пусть дорога будет для наших детей безопасной.