В Якутске сбили пешехода

На Чайковского сбили пешехода. Как говорят очевидцы, мужчина резко выбежал на дорогу перед Аллион. Пострадавшего увезла скорая, он потерял сознание. О его состоянии не сообщается — сообщает КРИМЯКУТИЯ.

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