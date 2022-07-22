22.07.2022
14:47
584
Происшествия
В Якутске сбили пешехода
На Чайковского сбили пешехода. Как говорят очевидцы, мужчина резко выбежал на дорогу перед Аллион. Пострадавшего увезла скорая, он потерял сознание. О его состоянии не сообщается — сообщает КРИМЯКУТИЯ.
Фото: https://t.me/crimyakutiaru
Источник: https://t.me/crimyakutiaru
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