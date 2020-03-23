В Якутске сбили лошадь

22 марта около 3 часов ночи водитель 1994 г.р., управляя автомобилем «Хонда Фит» и следуя по автодороге республиканского значения «Нам», совершил наезд на лошадь. Животное от полученных травм скончалось на месте.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, автомашина получила поломки, материальный ущерб причинен владельцу транспортного средства.

Со слов водителя следует, что лошадь внезапно выбежала на проезжую часть дороги, избежать наезда не удалось. Уличное освещение на данном участке дороги отсутствует.

В отношении недобросовестных владельцев животных согласно ч. 1 ст. 11.21 КоАП РФ может быть составлен административный протокол за выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест.

Кроме того, в случаях, когда в результате дорожно-транспортного происшествия причинен материальный ущерб либо пострадали люди, ответственность несут также владельцы животных. Однако большинство животных не имеют специального тавра или бирки, и владельца порой бывает трудно установить.

Вероятность наездов на животных увеличивается в ночное время, рано утром, а также при неблагоприятных погодных условиях или в условиях недостаточной видимости – при снегопаде, тумане. Для снижения риска таких ДТП необходимо обращать внимание на знаки 1.26. «Перегон скота» и 1.27 «Дикие животные», предупреждающие о возможном появлении на дороге животных, соблюдать безопасную скорость движения, при появлении в зоне видимости животных — максимально снизить скорость или остановить транспортное средство.

Владельцам животных ГИБДД рекомендует принять меры контроля за питомцами, а также напоминает, что при бесконтрольном выпасе сельскохозяйственных животных они подвергают опасности жизнь, здоровье и имущество граждан, передвигающихся по дорогам на автотранспорте.

