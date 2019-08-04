В Якутске сбили 82-летнего дедушку

3 августа около 14 часов на ул. Хабарова произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Предварительно установлено, что водитель 1990 г.р., управляя автомашиной Тойота Хайс, выезжая с дворовой территории по ул. Хабарова, совершил наезд на мужчину 1937г.р.: пожилой пешеход переходил проезжую часть в неустановленном месте, несмотря на расположенный в зоне видимости пешеходный переход. Прибывшая бригада скорой помощи, оказав реанимационную помощь на месте ДТП, увезла пенсионера в РБ№2. Мужчина находится в тяжелом состоянии, неконтактен.

По словам водителя, пешехода он вовремя не увидел из-за проезжавших других автомашин. А когда заметил, то уже не смог избежать наезда: в момент происшествия к тому же шел дождь, что, конечно, также повлияло на скорость предпринятого торможения. Родственников пенсионера разыскали лишь сегодня: они сообщили, что дедушка вчера должен был поехать на дачу, поэтому его отсутствие вечером не вызвало беспокойства.

Госавтоинспекция напоминает: переходить проезжую часть необходимо в соответствии с требованиями ПДД – по пешеходному переходу, убедившись, что водители транспортных средств вас видят и пропускают. На регулируемых пешеходных переходах последнее правило так же важно, как и на нерегулируемых. Пешеходам, для повышения видимости ( особенно в темное время, в сложных погодных условиях) необходимо носить световозвращающие элементы. Пожилым пешеходам световозвращающие наклейки можно разместить на трость, сумку.