В Якутске сбили 15-летнего велосипедиста

18 июля около 18 часов вечера, возле дома №36 улицы Автодорожная 56-летний водитель управляя автомобилем марки Mitsubishi Canter по улице Автомобилистов в сторону улицы Автодорожная на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который не спешился при движении по пешеходному переходу.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела и увезла велосипедиста в РБ№1 НЦМ, где после осмотра врачами ему назначено амбулаторное лечение.

По проведенному освидетельствованию водителя состояние опьянение не установлено, был трезв. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется административная проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ велосипед является транспортным средством. А это значит, что на них распространяются все требования Правил дорожного движения. При движении по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам и пешеходным зонам велосипедист не должен создавать помехи движению иных лиц. В случае необходимости велосипедист должен спешиться с велосипеда и продолжить движение в качестве пешехода. Велосипедисту запрещено пересекать пешеходный переход на велосипеде, для этого он должен спешиться и перейти по зебре пешком, ведя велосипед рядом глава 24 ПДД.