В Якутске сбежал водитель, бросив машину и… жену

В Якутске водитель оставил место ДТП, бросив машину и пострадавшую пассажирку.

23 июня около двух часов ночи неустановленный водитель, управляя автомашиной Тойота Виш и следуя по улице Совхозная п. Хатассы, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомашиной Тойота Королла Филдер.

От удара Королла съехала с дороги и совершила наезд на забор частного дома.

В результате ДТП 28-летняя пассажирка Тойоты Виш получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение. Пострадавшая в момент аварии находилась на переднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. После случившегося водитель Тойоты Виш оставил место происшествия. Со слов пассажирки, за рулем машины находился ее муж. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Водитель Короллы в результате ДТП травм не получил, имеет общий стаж вождения с 2015 г., ранее за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался, по результатам освидетельствования был трезв.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, проводится проверка.

Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, в соответствии с. ч.2 ст12.27 КоАП РФ влечет наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.