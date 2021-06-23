23.06.2021
15:50
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Происшествия

В Якутске сбежал водитель, бросив машину и… жену

В Якутске водитель оставил место ДТП, бросив машину и пострадавшую пассажирку.

23 июня около двух часов ночи неустановленный водитель, управляя автомашиной Тойота Виш и следуя  по улице Совхозная п. Хатассы, не выбрал безопасную скорость движения, не справился  с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомашиной Тойота Королла Филдер. 

От удара Королла съехала с дороги  и совершила  наезд на забор частного дома.

В результате ДТП 28-летняя пассажирка Тойоты Виш получила ушибы, ей назначено амбулаторное лечение. Пострадавшая в момент аварии находилась на переднем пассажирском сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. После случившегося  водитель Тойоты Виш оставил место происшествия. Со слов пассажирки, за рулем машины находился ее муж. Автомобиль был помещен на штрафстоянку.

Водитель Короллы в результате ДТП травм не получил, имеет общий стаж вождения с 2015 г., ранее за нарушения ПДД к административной ответственности не привлекался, по результатам освидетельствования был трезв.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования, проводится проверка. 

Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, в соответствии  с.  ч.2 ст12.27 КоАП РФ влечет наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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