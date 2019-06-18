В Якутске самолет Ан-24 выкатился за пределы полосы

В Якутии устанавливаются обстоятельства авиационного происшествия.
Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начата доследственная проверка по факту авиационного события с самолетом Ан-24.
По предварительным данным, 18 июня 2019 года в утреннее время в аэропорту города Якутска при движении для последующего разворота для взлета самолет Ан-24, выполнявший рейс «Якутск-Зырянка», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту воздушного судна находились 7 пассажиров, 3 члена экипажа.
Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.
В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.