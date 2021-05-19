В Якутске с затопляемых участков стали проситься в эвакопункты

По состоянию на 18.00 часов 19 мая, заявки на эвакуацию в пункт временного размещения граждан в здании Якутского промышленного техникума подали 6 семей. Пункт полностью готов к размещению граждан, живущих на затопляемых участках, об этом сообщила и.о. руководителя Промышленного округа Евдокия Сидорова.

«На 18.00 часов на территории мкр. Даркылах и на ул. 1-я и 2-я Пристанская дома не подтоплены. В данный момент затоплены дороги. В пункте временного размещения соблюдаются все меры санитарной безопасности», — отметила Евдокия Сидорова.

В ПВР отведено место под изолятор для болеющих граждан, также открыта комната матери и ребенка. Медики из Медицинского центра, сотрудники участковой полиции дежурят круглосуточно в усиленном режиме. Информация о приближающемся паводке была доведена до населения посредством телефонной рассылки и подворового обхода с расклейкой объявлений. Проводились объезды с громкоговорителем для оповещения о текущей паводковой обстановке.

В Табаге по состоянию на 18.00 часов уровень воды поднимается, наблюдается редкий ледоход.

В селе Хатассы, Тулагино-Кильдямском наслеге паводковая обстановка на данный момент не вызывает опасений.