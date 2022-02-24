В Якутске с размахом прошел фестиваль «Армейский городок»

В первом военно-патриотическом фестивале «Армейский городок» приняли участие сотрудники МЧС России.

В преддверии Дня защитника Отечества на территории Якутской кадетской школы-интерната взял старт первый ежегодный военно-патриотический фестиваль «Армейский городок». Мероприятие, посвященное 100-летию образования Якутской АССР, состоялось в рамках Месячника патриотического воспитания в Республике Саха (Якутия).

В фестивале приняли участие сотрудники регионального управления МЧС России, Министерства внутренних дел, военного комиссариата, военнослужащие, которые проходят службу в измерительном пункте, пункта отбора для службы по контракту, детский подростковый центр г. Якутск, Якутский институт водного транспорта, Якутское авиационное училище.

На базе кадетской школы были установлены обогреваемые армейские палатки, имитирующие полевой лагерь и развернута полевая кухня. В палатках разместились экспозиции силовых структур, патриотических объединений, ветеранских организаций. Также были установлены секторы для стрельбы из пневматического оружия, пейнтбольное оборудование, военно-инженерное поле и патриотические баннеры.

Главным управлением МЧС России по Республике Саха (Якутия) на месте была организована выставка пожарно-технического и спасательного оборудования, специальной техники, пожарных автоцистерн.

«Основной целью данного мероприятия является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Я считаю, это отличная возможность познакомить нашу молодежь с военной службой, деятельностью служб экстренного реагирования, принять участие в подготовке будущих защитников и патриотов», – отметил Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

Добавим, что решением Правительства Якутии в прошлом году на базе Якутской кадетской школы-интерната был открыт Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Это специализированный образовательно-воспитательный комплекс, деятельность которого направлена на организацию практических занятий по основам военной службы, реализацию образовательных программ военно-патриотического воспитания, а также на разработку, апробацию и распространение инновационных форм и методов работы с детьми и молодежью в сфере военно-патриотического воспитания.