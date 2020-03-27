27.03.2020
12:52
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Коронавирус

В Якутске с понедельника будет работать один детский сад

Во время выходной недели в Якутске будет работать один детский сад «Искорка», куда будут направлены дети сотрудников оперативных служб, сообщает ЯСИА.

Вчера в управлении образовании Якутска сформировали список из 205 детей сотрудников оперативных служб, которые продолжат работать во время выходной недели в столице.

Как рассказал ЯСИА начальник управления Алексей СЕМЕНОВ, с понедельника, 30 марта, все эти дети смогут пойти в детский сад «Искорка», единственный работающий из всех муниципальных дошкольных учреждений.

«Сейчас готовится распоряжение главы Якутска«, — сообщил Семенов.

Фото: из архива SakhaLife.ru.
Источник: http://ysia.ru/v-yakutske-s-ponedelnika-budet-rabotat-odin-detskij-sad/
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