27.03.2020
12:52
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Коронавирус
В Якутске с понедельника будет работать один детский сад
Во время выходной недели в Якутске будет работать один детский сад «Искорка», куда будут направлены дети сотрудников оперативных служб, сообщает ЯСИА.
Вчера в управлении образовании Якутска сформировали список из 205 детей сотрудников оперативных служб, которые продолжат работать во время выходной недели в столице.
Как рассказал ЯСИА начальник управления Алексей СЕМЕНОВ, с понедельника, 30 марта, все эти дети смогут пойти в детский сад «Искорка», единственный работающий из всех муниципальных дошкольных учреждений.
«Сейчас готовится распоряжение главы Якутска«, — сообщил Семенов.
Фото: из архива SakhaLife.ru.
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