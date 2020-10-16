В Якутске с поличным задержаны наркоторговцы-гастролеры

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) окончено предварительное расследование уголовных дел в отношении двух участников организованного преступного сообщества, занимавшегося сбытом наркотиков на территории республики, а также Красноярского и Забайкальского краёв.

Фигурантам уголовного дела — уроженцам Красноярского края и Ленинградской области — предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)», ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», п. «а, г» ч. 4 и ч. 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Саха (Якутия) и отдела МВД России по городу Норильску, которые задержали наркоторговцев в г. Якутске с поличным при попытке сбыта партии «синтетики».

Следствием установлено, что незаконную деятельность фигуранты осуществляли в течение 2019 года на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского и Забайкальского краёв. Они вступили в состав преступного сообщества и занимались незаконным распространением наркотических средств через интернет-магазин. Бесконтактным способом, путём оборудования тайников, с использованием мессенджеров и электронных платёжных систем фигуранты сбывали крупные партии синтетических наркотиков. Злоумышленники проживали в съёмных квартирах, строго соблюдали конспирацию, регулярно меняли место жительства, абонентские номера, мобильные телефоны, адреса доступа к глобальной сети.

При этом уроженец Красноярского края курировал «работу» своего подельника. Он же легализовал полученный в результате противоправной деятельности преступный доход в размере более 500 тысяч рублей посредством конвертирования биткоинов через обменные биржи. Ему предъявлено также обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

При проведении личного досмотра, а также из оборудованных тайников-закладок и складов оперативниками из незаконного оборота изъято более полкилограмма наркотических средств синтетического происхождения.

В настоящее время обвинительные заключения утверждены надзорным органом и направлены в суд для рассмотрения по существу.